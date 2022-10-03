ضبط ما يزيد عن 4 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنوفية

المنوفية -فريق المحافظات

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه تم تحرير 35 محضر جنح بإجمالى مضبوطات تزيد عن 4 أطنان و126 كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك خلال حملات مكبرة شنتها مديرية الطب البيطرى على مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة فى الفترة من 25 أغسطس الماضى وحتى 24 سبتمبر 2022، جاء ذلك فى ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات مضنية لإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.



وأشار الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أنه استمراراً لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية تواصل إدارة المجازر واللحوم بالمديرية جهودها فى التنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين فى المرور الميدانى على كافة المنشآت الغذائية وأماكن تداول اللحوم بنطاق المحافظة.



أسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر بمركز شبين الكوم وضبط ما يزيد عن 675 كجم لحوم جاموس وبقرى ودواجن وأسماك، و5 محاضر مركز بركة السبع بمضبوطات تزيد عن 271 كجم مصنعات لحوم ودهون، و5 محاضر بمركز السادات والتحفظ على 408 كجم دواجن وكبدة ولحوم ضأن، وكذا تحرير محضرين بمركزى منوف وأشمون بمضبوطات أكثر من 71 كجم لحوم بقرى ودواجن، و8 محاضر أخرى بمركز قويسنا وضبط 314 كجم كبدة ولحم بلدى وجملى وجاموس.

وفى مركز الباجور تم تحرير 4 محاضر أخرى بمضبوطات تزيد عن طن أسماك ولحوم جاموس وأحشاء، ومحضرين بمركز تلا بمضبوطات 1205 كجم دواجن وكبدة ولحم مفروم، هذا وقد تم إخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظا على الصالح العام.



ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار فى التنسيق التام مع مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين فى شن الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.