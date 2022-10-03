رئيس وزراء اليابان يحذر من "الوباء المزدوج" لـ"كورونا والأنفلونزا" فى الشتاء

أ ش أ

شدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، على الحاجة للاستعداد لمواجهة "الوباء المزدوج" لفيروسي كورونا والإنفلونزا مع اقتراب فصل الشتاء.



وقال كيشيدا- خلال جلسة برلمانية استثنائية، وفقا لصحيفة "جابان تايمز" اليابانية- إن الحكومة ستكثف الاستعدادات لتحصين مليون شخص يوميًا في أكتوبر ونوفمبر بجرعات معززة تستهدف سلالة الأوميكرون.

وأضاف: "سنبذل جهودًا لضمان استمرار عمل نظام الرعاية الصحية حتى إذا تزامن انتشار الفيروس التاجي مع موسم الأنفلونزا"، مشددا على أهمية تلقي التحصينات اللازمة.



وتخطط إدارة كيشيدا لتقديم تشريع يسمح للحكومة بمعاقبة المستشفيات التي لا تمتثل لطلبات تأمين أسرة كافية للمرضى المصابين بكورونا والأمراض المعدية الأخرى.