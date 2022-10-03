رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد في فرع الجامعة الإلكترونية بقنا

قنا صابر سعيد

شهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جنوب الوادي، حفل استقبال الطلاب الجدد فرع الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية بقنا، بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد علي، منسق فرع الجامعة الإلكترونية بقنا.



هنأ غرباوي، طلاب الجامعة الإلكترونية بفرع الجامعة بقنا بالعام الجامعي الجديد متمنيا لهم عاما دراسيا متميزا.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تقدم برامج دراسية متميزة باستخدام أحدث تكنولوجيات التعليم في التدريس، وتقدم خدمات تعليمية وتدريبية على أعلى مستوى من الجودة لأعداد خريج قادر على التعامل مع التكنولوجيات المتقدمة.



وطالب رئيس الجامعة، طلاب الجامعة الإلكترونية فرع قنا بالالتزام بأخلاقيات وتقاليد الحرم الجامعي في كل سلوكياتهم ليكونوا خير سفراء لأسرهم وحثهم على المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة فهي الرافد الثاني في تكوين شخصية الطالب.