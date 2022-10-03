رئيس تيار الحكمة العراقى يدعو لتشكيل حكومة خدمة وطنية فى البلاد

كتب: أحمد جمعة

التقى عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني بمكتبه في بغداد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت وتبادل معها وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق وآليات إنهاء الإنسداد السياسي وتشكيل الحكومة القادمة.

وشدد "الحكيم" على ضرورة صياغة المعادلة القادرة على احتواء الجميع وإدامة الحوار والتواصل بين جميع الفرقاء السياسيين داعيا إلى تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وإعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي، مؤكدا على دور البعثة الأممية في العراق وأهمية تعزيز التعاون في المجالات كافة.