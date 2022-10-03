حبس سائق متهور صدم 3 أشخاص فى الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، حبس سائق سيارة ربع نقل 4 أيام على ذمه التحقيقات، بعد اتهامه باصابة 3 أشخاص نتيجة قيادة المتهورة أثناء تواجدة أسفل كوبري 45 وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة لفحصها.



البداية عندما تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، اخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود 3 مصابين أسفل كوبري جمال عبد الناصر، مع تقاطع شارع 45 بمنطقة العصافرة شرقي المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير المتهم، مقيم بالبحيرة بالسيارة قيادته "ربع نقل" بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه ، وحال مفادته لإحدى الدراجات النارية إصطدم بعدد 3 أشخاص تصادف مرورهم مما أسفر عن إصابة إثنين منهم بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بما جاء بالفحص وتبين عدم حمله رخصة قيادة وتسيير وعُثر بداخل السيارة على مواد كحولية، تم نقل المصابين بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.







