اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 03:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جولة ثانية لانتخابات الرئاسة البرازيلية لحسم السباق بين لولا وبولسونارو

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 02:54 ص
جولة ثانية لانتخابات الرئاسة البرازيلية لحسم السباق بين لولا وبولسونارو لولا دا سيلفا
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة الانتخابات في البرازيل، إنه "سيتم إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات".

و أحرز الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تقدما على الرئيس البرازيلي اليميني المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بعد فرز أصوات نحو 98% من مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وحصل لولا على 47.95٪ من الأصوات، مقابل 43.62٪ لبولسونارو، بحسب الموقع الرسمي للمحكمة الانتخابية العليا المكلفة احتساب الأصوات.

وفي البداية كان الفرز أكثر تقدما في معقل بولسونارو بمناطق الشمال والجنوب الشرقي من البرازيل، منه في معقل لولا في الشمال الشرقي.

وفي بداية الفرز، حقق بولسونارو تقدما طفيفا بفارق 5 نقاط على لولا، ليسارع معسكره الى الاحتفال بالنتائج الأولية، وكتب نجله إدواردو عضو الكونجرس على "تويتر": "داتافولها أخطأت مرة أخرى".

وتبادل لولا وبولسونارو اتهامات بالفساد في المناظرة الأخيرة قبل الانتخابات.

ومن المقرر أن تجرى الإعادة في الانتخابات الرئاسية يوم 30 أكتوبر الجاري، وفق صحيفة "diariodecanoas".

 

 

 

 


لولا دا سيلفا

جايير بولسونارو

البرازيل

اخبار البرازيل

انتخابات البرازيل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة