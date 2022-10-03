جولة ثانية لانتخابات الرئاسة البرازيلية لحسم السباق بين لولا وبولسونارو

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت هيئة الانتخابات في البرازيل، إنه "سيتم إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات".

و أحرز الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تقدما على الرئيس البرازيلي اليميني المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بعد فرز أصوات نحو 98% من مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وحصل لولا على 47.95٪ من الأصوات، مقابل 43.62٪ لبولسونارو، بحسب الموقع الرسمي للمحكمة الانتخابية العليا المكلفة احتساب الأصوات.

وفي البداية كان الفرز أكثر تقدما في معقل بولسونارو بمناطق الشمال والجنوب الشرقي من البرازيل، منه في معقل لولا في الشمال الشرقي.

وفي بداية الفرز، حقق بولسونارو تقدما طفيفا بفارق 5 نقاط على لولا، ليسارع معسكره الى الاحتفال بالنتائج الأولية، وكتب نجله إدواردو عضو الكونجرس على "تويتر": "داتافولها أخطأت مرة أخرى".

وتبادل لولا وبولسونارو اتهامات بالفساد في المناظرة الأخيرة قبل الانتخابات.

ومن المقرر أن تجرى الإعادة في الانتخابات الرئاسية يوم 30 أكتوبر الجاري، وفق صحيفة "diariodecanoas".