جنايات الإسكندرية تقضي بالمؤبد على 4 متهمين لحيازتهما 330 طربة حشيش

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن، والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، بالسجن المؤبد، لكل من "أ.ر.م" و"ور.م" و"س.س.ق" و"م.ح.م"، وتغريم كل منهما مبلغ مالي 500 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسيارتين، وذلك في اتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 2947لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام كل من" أ.ر.م " صاحب محل سجائر و" و.ر.م" صاحب مكتب عمال و" س.س ال" صاحب مركز خدمات و " م.ح.م" سائق، بمزاولهما ، نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة ،فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وعقب تنفيذ القرار، أبصرت القوة الامنية المتهم الأول والثاني يستقلان سيارة ، وبتفتيشهما عثر طربة حشيش مع المتهم الأول ومبلغ مالي وهاتف محمول والمتهم الثاني علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي جوال بلاستيكي وبفض محتوياته تبين وجود 150طربة حشيش، وتبين من ضبط المتهين الثالث والرابع بسيارة أخري ، وتبين حيازة الثالث طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول والمتهم الرابع بحوزته طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول ،وبتفتيش السيارة خاصتهما تبين وجود جوال بلاستيكي بداخله عدد 176 طربة حشيش ،وبواجهتما أقروا بحيازتهم المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم ،وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهمين .