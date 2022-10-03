توفير أراضي بديلة لنادي بورسعيد ومركز شباب لبدء إنشاء استاد المصري الجديد

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم الإثنين، على توفير أراضي بديلة لمركز شباب الاستاد ونادي بورسعيد الرياضي لنقلهما إليها، استعدادًا لبدء إنشاء مشروع استاد النادي المصري الجديد.

وتضمن قرار المجلس التنفيذي الذي عقد بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، تخصيص قطعة أرض شركة الصوامع سابقًا (بجوار القاعة الفرنسية) في نطاق حي الشرق على مساحة 16 ألف متر مربع لنقل مركز شباب الاستاد إليها، وتخصيص أرض بمنطقة القنال الداخلي خلف قسم شرطة الشرق لنقل نادي بورسعيد الرياضي إليها، وذلك استعدادًا لإخلاء أرض المركز والنادي لبدء إنشاء مشروع استاد النادي المصري الجديد.

ومن جانبه، وجه محافظ بورسعيد الشكر لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، الذي صدق على إنشاء الاستاد في نفس موقعه الحالي بالتعاون بين الدولة المصرية والنواب والنادي المصري وبالتنسيق مع مركز شباب الاستاد ونادي بورسعيد الرياضي، موجهًا الشكر لمجالس الإدارات بالنادي والمركز على تعاونهم، ومؤكدًا على أنه جرى تحديد هذه الأماكن بناء على طلبهم وبالتنسيق معهم.