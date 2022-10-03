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تنفيذي بورسعيد يوافق على تجديد حق الانتفاع لأراضي 24 مخبز.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:58 ص
تنفيذي بورسعيد يوافق على تجديد حق الانتفاع لأراضي 24 مخبز.. اعرف التفاصيل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم الإثنين، على تجديد حق الانتفاع لأراضي 24 مخبز للخبز البلدي المدعم بأحياء المحافظة المختلفة.
 
كما وافق المجلس التنفيذي خلال اجتماعه الذي عُقد بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، على تخصيص قطعة أرض شرق مول الملابس المستعملة لإنشاء مسجد جديد على مساحة 800 متر مربع.
 
وأكد محافظ بورسعيد على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى أعلى مستويات ممكنة من الرضا لديهم.
 
 
 

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