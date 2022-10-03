تنزانيا: نقل وزيرة الدفاع لتتولى حقيبة الخارجية فى تعديل وزارى مصغر

كتبت: ‏إسراء أحمد فؤاد

أقالت رئيسة تنزانيا سامية صولحو حسن وزيرة الشؤون الخارجية ليبراتا مولامولا في تعديل وزاري مصغر، وتم نقل وزيرة الدفاع سترجومينا تاكس لتتولى حقيبة الشؤون الخارجية.

وأصبح وزير الحكومة المحلية إينوسينت باشونجوا وزيرا للدفاع، ولم تقدم الرئاسة أسبابا وراء هذه التغييرات، وسبق أن أجرت حسن التي أصبحت في مارس 2021 أول امرأة تتولى رئاسة تنزانيا، تعديلا وزاريا في يناير شمل وزراء العدل والإسكان والصناعة والاستثمار على وقع خلافات داخل الحزب الحاكم.

وفي سياق منفصل أطلقت الحكومة التنزانية سبتمبر الماضي حملة مدتها عام واحد بزراعة مليون شجرة مانجروف على طول الساحل التنزاني في دار السلام كجزء من خطة للحد من آثار تغير المناخ في البلاد.

وذكرت صحيفة (ديلي نيوز) المختصة في الشئون التنزانية أن المشروع يعتبر جزء من برنامج تبلغ قيمته مليوني دولار أمريكي تدعمه مؤسسة الأغا خان الدولية غير الهادفة للربح، التي تسعى إلى توفير حلول طويلة الأجل لمشاكل الفقر والجوع والأمية والصحة في أفقر مناطق جنوب ووسط آسيا وشرق وغرب أفريقيا والشرق الأوسط، والتي يقع مقرها في مدينة جنيف السويسرية.

وقال روبرت مجانزي رئيس برنامج تغير المناخ والمرونة في مؤسسة الأغا خان إن 50 متطوعًا من طلاب المجتمع قاموا بزراعة 1500 شتلة مانجروف في غابة مجيمويما مانجروف في كيجامبوني دار السلام.

وكانت أشجار المانجروف على طول الساحل قد تأثرت سلبًا من جراء الأنشطة البشرية المتنامية التي تشمل بناء المستوطنات وإقامة المصانع، مضيفًا أن المشروع سيغطي دار السلام والساحل وليندي ومتوارا، وهي المناطق المطلة على المحيط الهندي.