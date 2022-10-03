اليوم السابع
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تعرف على المشروعات الجارى تنفيذها فى أول قرية خضراء

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 04:00 ص
تعرف على المشروعات الجارى تنفيذها فى أول قرية خضراء وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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تنفذ قرية فارس بمركز كوم أمبو، فى محافظة أسوان العديد من المشروعات ضمن مشروعات حياة كريمة لتكون أول قرية خضراء، وذلك فى إطار التحضير لتقديمها كنموذج للقرية الخضراء في (COP27)، التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. 
 
وبلغ إجمالي المشروعات الاستثمارية المُنفذة والجاري تنفيذها بقرية فارس يبلغ 31 مشروعاً بتكلفة 650 مليون جنيه، منها 25 مشروعاً جاري تنفيذه، بتكلفة 588 مليون جنيه، وكذا 6 مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها بتكلفة 62 مليون جنيه. حسبما ماذكرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها . 
 

وعن المشروعات الجاري تنفيذها:

 

 1- إنشاء نقطة إسعاف قرية فارس، بتكلفة 1.2 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 80%، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال شهر
2- مشروع إنشاء عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية بعدد 6 عمارات (48 وحدة)، ملحق بها 48 حظيرة لتربية الطيور، بتكلفة 33 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 95%.
 3- مشروع إنشاء المركز التكنولوجي بالقرية، الذي يضم (وحدة محلية، مجلس محلي، سجل مدني، مكتب بريد، مكتب تموين، وحدة شئون الاجتماعية)، بنسبة إنجاز 95%،
4-مشروع  إنشاء لوحة توزيع الكهرباء، بنسبة إنجاز 85%، والتي تقوم بنقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة الطاقة الشمسية (بطاقة 26 ميجاوات) إلى شبكة التغذية الكهربائية الخاصة بالقرية.
 5- مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية، بطاقة ( 2000/3000) م3/يوم، بتكلفة 196 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 85%،
6-مشروع تطوير محطة تنفيه مياه فارس (رقم 1و2)، بطاقة 100 لتر/ ثانية، بنسبة إنجاز 75%،
7- ومشروع تطوير المرسى النهري والممشى، بتكلفة 1.6 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 90%،
8- ومشروع تأهيل وتبطين الفرع البحري لقرية فارس والمتقاطع مع ترعة كلابشة، بطول 2.5 كم، وبتكلفة حوالي 5 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 100%.
 
 
 

القرية الخضراء

حياة كريمة

قمة المناخ

cop27

وزاره التخطيط

اخبار الاقتصاد



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