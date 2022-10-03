ترامب يقاضي شبكة "‏CNN‏" ويطالب بـ475 مليون دولار تعويض

نهال أبو السعود

رفع الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية على شبكة ‏CNN‏ بتهمة ‏التشهير، مدعيا أن شبكة الأخبار صعدت حملة تشهير ضده مؤخرًا، لأنها تخشى أن ‏يترشح لإعادة انتخابه في عام 2024.‏

وفقا لشبكة بلومبرج، قال محامو الرئيس السابق في الدعوى، إن شبكة سي إن إن حاولت ‏تشويه سمعة ترامب "بسلسلة من التسميات الفاضحة والكاذبة، والتشهير أكثر من أي ‏وقت مضى، مثل "العنصري" و"التابع لروسيا" و"العصيان" و"هتلر" في نهاية ‏المطاف. ‏

وقدمت الأوراق الرسمية اليوم الإثنين في محكمة اتحادية في فورت لودرديل، فلوريدا ‏وطالب ترامب بتعويضات لا تقل عن 475 مليون دولار ، بحسب الادعاء.‏

وكتب محامو الرئيس السابق: "إلى جانب إبراز أي معلومات سلبية عن المدعي وتجاهل ‏جميع المعلومات الإيجابية عنه ، سعت ‏CNN‏ إلى استخدام تأثيرها الهائل - كما يُزعم ‏كمصدر إخباري" موثوق "- لتشويه سمعة المدعي في أذهان مشاهديها وقرائها من أجل ‏هزيمته سياسياً "‏

ولم ترد ‏CNN‏ على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق على الدعوى.‏

وبحسب التقرير، لم يتردد ترامب في مقاضاة أعدائه منذ تركه منصبه، رغم أنه حقق نجاحًا، الا انه تم ‏رفض قاض فيدرالي في فلوريدا الشهر الماضي الدعوى القضائية التي اتهمت فيها منافسته ‏في الانتخابات هيلاري كلينتون وعشرات آخرين بالتآمر ضده بزعم مزاعم روسية مزيفة.‏