ترامب يقاضي شبكة "‏CNN‏" ويطالب بـ475 مليون دولار تعويض

رفع الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية على شبكة CNN بتهمة التشهير، مدعيا أن شبكة الأخبار صعدت حملة تشهير ضده مؤخرًا، لأنها تخشى أن يترشح لإعادة انتخابه في عام 2024.
وفقا لشبكة بلومبرج، قال محامو الرئيس السابق في الدعوى، إن شبكة سي إن إن حاولت تشويه سمعة ترامب "بسلسلة من التسميات الفاضحة والكاذبة، والتشهير أكثر من أي وقت مضى، مثل "العنصري" و"التابع لروسيا" و"العصيان" و"هتلر" في نهاية المطاف.
وقدمت الأوراق الرسمية اليوم الإثنين في محكمة اتحادية في فورت لودرديل، فلوريدا وطالب ترامب بتعويضات لا تقل عن 475 مليون دولار ، بحسب الادعاء.
وكتب محامو الرئيس السابق: "إلى جانب إبراز أي معلومات سلبية عن المدعي وتجاهل جميع المعلومات الإيجابية عنه ، سعت CNN إلى استخدام تأثيرها الهائل - كما يُزعم كمصدر إخباري" موثوق "- لتشويه سمعة المدعي في أذهان مشاهديها وقرائها من أجل هزيمته سياسياً "
ولم ترد CNN على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق على الدعوى.
وبحسب التقرير، لم يتردد ترامب في مقاضاة أعدائه منذ تركه منصبه، رغم أنه حقق نجاحًا، الا انه تم رفض قاض فيدرالي في فلوريدا الشهر الماضي الدعوى القضائية التي اتهمت فيها منافسته في الانتخابات هيلاري كلينتون وعشرات آخرين بالتآمر ضده بزعم مزاعم روسية مزيفة.
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