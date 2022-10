تجربة علمية بمدرسة إسبانية تنتهى بكارثة وإصابات بين الطلاب والمدرسين.. فيديو

أظهر مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، نهاية "غير سارة" لتجربة علمية فى إحدى المدارس الإسبانية، حيث وقع انفجار نجم عن تجربة علمية خاطئة فى إحدى المدارس بمدينة جيرونا الإسبانية، وتسبب فى نقل 5 أشخاص إلى المستشفى، وإصابة 12 آخرين.

ووفق متحدث باسم مستشفى "جوزيب ترويتا"، فإن جميع المصابين ليسوا فى حالة خطرة، وسيغادرون قريبا، وبدأ الأمر بينما كان أحد المدرسين يحاول تبسيط تجربة علمية باستخدام النيتروجين السائل، حدث الانفجار القوى أمام التلاميذ، وفقما ذكر موقع "يورو ويكلى" الذى نشر المقطع المصور، وقام الرجل بصب مادة غير معروفة فى برميل واحد قبل وضعها فوق بعضها البعض، ثم ادى نهاية العد التنازلى المتوتر من 4 إلى صفر، إلى حدوث انفجار أكبر بكثير مما كان متوقعًا، فى الحشد وحجب رؤية الكاميرا.

ويمكن من خلال الفيديو رؤية المارة المذعورين وهم يفرون حيث نبهت السلطات بالابتعاد وحضرت الشرطة وطواقم الطوارئ ورجال الإطفاء.

