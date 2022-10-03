اليوم السابع
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تجربة علمية بمدرسة إسبانية تنتهى بكارثة وإصابات بين الطلاب والمدرسين.. فيديو

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 01:27 م
تجربة علمية بمدرسة إسبانية تنتهى بكارثة وإصابات بين الطلاب والمدرسين.. فيديو أثناء تنفيذ التجربة
كتبت شيماء عبد المنعم

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أظهر مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، نهاية "غير سارة" لتجربة علمية فى إحدى المدارس الإسبانية، حيث وقع انفجار نجم عن تجربة علمية خاطئة فى إحدى المدارس بمدينة جيرونا الإسبانية، وتسبب فى نقل 5 أشخاص إلى المستشفى، وإصابة 12 آخرين.

 

قبل لحظات من التجربة
قبل لحظات من التجربة

ووفق متحدث باسم مستشفى "جوزيب ترويتا"، فإن جميع المصابين ليسوا فى حالة خطرة، وسيغادرون قريبا، وبدأ الأمر بينما كان أحد المدرسين يحاول تبسيط تجربة علمية باستخدام النيتروجين السائل، حدث الانفجار القوى أمام التلاميذ، وفقما ذكر موقع "يورو ويكلى" الذى نشر المقطع المصور، وقام الرجل بصب مادة غير معروفة فى برميل واحد قبل وضعها فوق بعضها البعض، ثم ادى نهاية العد التنازلى المتوتر من 4 إلى صفر، إلى حدوث انفجار أكبر بكثير مما كان متوقعًا، فى الحشد وحجب رؤية الكاميرا.

أثناء تنفيذ التجربة
أثناء تنفيذ التجربة

ويمكن من خلال الفيديو  رؤية المارة المذعورين وهم يفرون حيث نبهت السلطات بالابتعاد وحضرت الشرطة وطواقم الطوارئ ورجال الإطفاء.

وكان من بين المصابين الأستاذ الذى كان يقف وراء التجربة، دنى جامينيز ، والمساعد الذى يحمل البرميل - والذى قال العمدة مادريناس إنه كان الأكثر تضرراً من الانفجار وتم نقله إلى مستشفى ترويتايقال إن أحد المصابين "بين حالة خطيرة وأقل خطورة" فى المستشفى، انتشرت سحب ضخمة كثيفة من الدخان الأبيض فجأة نحو الحشد فى غضون ثوان.

ووفق السلطات فإن السبب الرئيسى للانفجار لا يزال قيد البحث، كما أن العدد الإجمالى للإصابات الناجمة عن الحادث غير ثابت.

الانفجار
الانفجار
 

تجربة علمية

تجربة عملية فى مدرسة

مدرسة فى اسبانيا

اليوم السابع بلس

تجارب علمية خطيرة



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