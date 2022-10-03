بعد تبادل إطلاق الرصاص.. ضبط عنصر خطر بقنا بحوزته أفيون

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية فى ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بقنا، عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية الخطرة - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا)، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته بالمثل حتى تم إحكام السيطرة وضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر على (4 بنادق آلية - طبنجة - 31 خزينة متنوعة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 110 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 500 جرام لمخدر الأفيون)، وسيارة ربع نقل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.