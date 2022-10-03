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انخفاض بحرارة الجو.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى السبت

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 04:23 م
انخفاض بحرارة الجو.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى السبت درجات الحرارة
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى السبت المقبل، كما يلى:-
 
- الثلاثاء 4 أكتوبر:-
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة.
 
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 32 درجة.
 
جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة.
 
 شمال الصعيد العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة.
 
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة.
 
- الأربعاء 5 أكتوبر: 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة.
 
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 31 درجة.
 
جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.
 
 شمال الصعيد العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة.
 
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة.
 
 
- الخميس 6 أكتوبر : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة المحسوسة 32 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 28 درجة المحسوسة 30 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 32 درجة المحسوسة 33 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة
 
 
- الجمعة 7 أكتوبر: 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة المحسوسة 31 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 29 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 30 درجة المحسوسة 31 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة
 
 
- السبت 8 أكتوبر: 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة المحسوسة 30 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة المحسوسة 28 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 29 درجة المحسوسة 31 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 37 درجة
 
 
 
 

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