اليوم السابع
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الإثنين، 03 أكتوبر 2022 04:25 م
أكرم القصاص
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"المصرية لنقل الكهرباء" توقع عقدًا بـ 95 مليون جنيه مع النصر لصناعة المحولات

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 02:58 م
"المصرية لنقل الكهرباء" توقع عقدًا بـ 95 مليون جنيه مع النصر لصناعة المحولات الكهرباء
أ ش أ

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وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدا بالأمر المباشر مع شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية، لتوريد والإشراف على التركيب والاختبارات لـ 8 محولات جهد 66/22-11 ك.ف س، التابعة لمناطق كهرباء (القاهرة - الإسكندرية وغرب الدلتا - القناة - مصر الوسطى).
 
وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الإثنين - أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 95 مليون جنيه مصري، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 5 شهور لكل مسار تبدأ من تاريخ توقيع عقد الأمر المباشر. 
 
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية السياسية للمشروعات التنموية ومتطلباتها من توفير التغذية الكهربية ومجابهة زيادة الأحمال وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية لدعم وتوطين الصناعة المحلية.

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

شركة النصر

غرب الدلتا

التغذية الكهربية



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