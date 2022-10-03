"المصرية لنقل الكهرباء" توقع عقدًا بـ 95 مليون جنيه مع النصر لصناعة المحولات

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وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدا بالأمر المباشر مع شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية، لتوريد والإشراف على التركيب والاختبارات لـ 8 محولات جهد 66/22-11 ك.ف س، التابعة لمناطق كهرباء (القاهرة - الإسكندرية وغرب الدلتا - القناة - مصر الوسطى).

وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الإثنين - أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 95 مليون جنيه مصري، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 5 شهور لكل مسار تبدأ من تاريخ توقيع عقد الأمر المباشر.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية السياسية للمشروعات التنموية ومتطلباتها من توفير التغذية الكهربية ومجابهة زيادة الأحمال وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية لدعم وتوطين الصناعة المحلية.