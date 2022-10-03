اليوم السابع
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"المرور" توضح طرق الوقاية من الحوادث المرورية أثناء السير على المحاور

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:00 ص
"المرور" توضح طرق الوقاية من الحوادث المرورية أثناء السير على المحاور حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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أوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات.
 
وشملت قائمة الوصايا:
 
- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.
 
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
 
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
 
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
 
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
 
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
 
- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.
 
- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.
 
- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.
 
- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
 
 

ادارة المرور

حوادث مرورية

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