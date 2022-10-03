الكرملين: سنتشاور مع مقاطعتي خيرسون وزابورجيا لترسيم حدودهما

وكالات

أعلن الكرملين أنه سيتشاور مع رئيسي مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا بشأن كيفية ترسيم حدود منطقتيهما، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارية.

وعن دعوة الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، حول استخدام السلاح النووى، قال الكرملين إن هذه المسألة تخضع للعقيدة النووية الروسية.

وكان قد أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين انضمام جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك ومقاطعتى زابوريجيا، وخيرسون إلى روسيا الاتحادية، يوم الجمعة الماضى

وقال الرئيس بوتين إن المواطنين فى لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا قاموا باختيارهم بالانضمام إلى روسيا، وهذا حقهم.