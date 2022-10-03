القبض على عصابة عائلية بحوزتها كمية من الحشيش والأفيون وأسلحة في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي بدائرة مركز شرطة سوهاج، مكون من 4 أشخاص من بينهم ربة منزل، بحوزتهم 11 طربة حشيش وكيلو ونصف من ذات المخدر وكمية من مخدر الأفيون، وزنت 250 جراما، وفرد روسي، و3 طلقات وفرد خرطوش و5 قطع سلاح أبيض وميزان حساس، ومبلغ مالى و6 هاتف محمول و2 دراجة نارية بدون لوحات.



جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.



وترجع الواقعة إلى ورود معلومات للواء عمرو البندارى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام 3 عاطلين وسيدة من مركز سوهاج بمحافظة سوهاج، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص في ترويج المواد المخدرة مختلفة الأنواع، متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



بعرض المعلومات على محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.



وكشفت التحريات الأولية التي قام العقيد أحمد حفنى المشنب رئيس فرع سوهاج بجمعها، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، والعقيد طارق أبوسديره مفتش مباحث المركز، قيام محمد . ط . م وشهرته الكوك عاطل ويقيم بناحية قرية ونينه الغربية دائرة مركز سوهاج مسجل شقى خطر مخدرات والسابق إتهامه في عدد من القضايا، ونجله محمود . م . ط عاطل يقيم بذات العنوان وسميه . م . ع . ع ربة منزل وتقيم بذات العنوان والمسجله خطر مخدرات والسابق إتهامه في العديد من القضايا " زوجة الأول " وخيرى . ط . م . م وشهرته خيرى الكوك عاطل ويقيم بذات العنوان والسابق إتهامه في العديد من القضايا ، وعريان . خ . ط م وشهرته فارس ويقيم بذات العنوان وسابق إتهامه في العديد من القضايا، وأحمد . م . أ . م وشهرته الإرهابى ويقيم ونينه الغربية والسابق إتهامه في قضية حيازة سلاح بدون ترخيص.



عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية برئاسة العقيد أحمد حفنى المشنب ؤئيس فرع المكافحة بسوهاج بالاشتراك مع ضباط مركز سوهاج الجديدة وضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية أسفرت عن ضبط المتحرى وبحوزتهم 11 طربة حشيش ماركة بسكوته وكمية مجزئة وزنت 1500 جرام وكمية لمخدر الأفيون وزنت حوالى 250 جرام وفرد روسى محلى الصنع و3 طلقات وفرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار و5 قطع سلاح أبيض وميزان حساس ومبلغ مالى 4220 و6 هاتف محمول و2 دراجة نارية بدون لوحات.



تم ضبط المذكورين حال مداهمة مسكنهم والدولاب الخاص بهم دائرة مركز سوهاج وبمواجهتهم بالمضبوطات أروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات الإتجار والسلاحان الناريان والذخائر والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهم والتقطيع لإعداد المخدر والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والدرجتان للتنقل والتوزيع تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.



