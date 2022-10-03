اليوم السابع
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القبض على عاطل لاتهامه بانتحال الصفة والنصب على المواطنين في الجيزة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:05 م
القبض على عاطل لاتهامه بانتحال الصفة والنصب على المواطنين في الجيزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الجيزة بتضرره من قيام أحد الأشخاص يدعى عمله بإحدى الجهات "على خلاف الحقيقة" وطلب منه مبلغ مالى مقابل إنهاء إجراءات إخلاء سبيل أحد أصدقاء الشاكى فى إحدى القضايا.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام الشخص المشار إليه مقيم بمحافظة الجيزة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم بزعم عمله بإحدى الجهات "على خلاف الحقيقة" وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من المُبلغ، وعدم وفائه بوعده له ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة  الأهرام بالجيزة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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