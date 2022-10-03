اليوم السابع
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الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ5 طالبات من مصابى مدرسة المعتمدية

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:05 م
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ5 طالبات من مصابى مدرسة المعتمدية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
كتب ـ وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن الحالة الصحية لـ5 طالبات، من مصابي الحادث الذي وقع، أمس الأحد، بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات، في محافظة الجيزة، ومغادرة مستشفى إمبابة العام.
 
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن 10 طالبات من مصابي الحادث، يتلقين الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى إمبابة العام، بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
 
وأكد استقرار الحالة الصحية لجميع مصابي الحادث، مشيرا إلى احتمال خروج باقي الطالبات خلال الأيام القليلة القادمة. 
 
 

الصحة

مصابى مدرسة المعتمدية

محافظة الجيزة

مستشفي امبابة العام



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