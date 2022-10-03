الجريدة الرسمية تنشر موافقة محافظ الغربية بتعديل مخطط قرية بلكيم بالسنطة

الغربية - مصطفى عادل

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 219 الصادر اليوم قرار محافظ الغربية باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقرية بلكيم مركز السنطة طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وتضمن طلب تعديل المخطط التفصيلي المعتمد لقرية بلكيم مركز السنطة، طبقا لموافقة الاهالي وطبقا للقانون 119 لسنة 2008 وذلك بناء موافقة مهندسي الادارة العامة للتخطيط، والتنمية العمرانية بالمحافظة، بمحضر الاجتماع رقم 15 في 10 يناير 2022، وعلي موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة الصادر في 20/12/2021، ومعاينة لجنة مهندسي الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية في 28/12/2021.

فقد تم الموافقة على تعديل المخطط التفصيلي لقرية بلكيم مركز السنطة طبقا لاحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلي الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة اتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء كافة الموافقات.