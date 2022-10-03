البحر الأحمر تستضيف غدا المؤتمر المصرى السودانى المشترك لأمراض النساء والتوليد

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، عن استضافة محافظة البحر الأحمر لفعاليات المؤتمر المصري السوداني السنوي المشترك لأمراض النساء والتوليد وطب الجنين 2022، والذي يعقد بالتعاون مع نقابة أطباء البحر الأحمر ومستشفي الغردقة العام خلال الفترة من غد الثلاثاء 4 أكتوبر وحتي 6 من نفس الشهر.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن هذا المؤتمر يتم تنظيمه بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ويتضمن يومين للتدريب العملي بمستشفى الغردقة العام، ويوماً للمحاضرات النظرية، وذلك بحضور نخبة من الأطباء المصرين والسودانيين وهم الدكتور محمد كمال، رئيس مؤسسة طب الجنين المصرية، والدكتور أحمد الخطيب، مدير اللجنة العلمية، والدكتور أحمد حمزة، استشاري النساء والتوليد بوزارة الصحة المصرية.

كما يشارك في المؤتمر الدكتور يعقوب ماجد، ووالدكتورة سمية خلف الله من دولة السودان، والدكتور أحمد عبد المالك استشارى النساء والتوليد ونقيب أطباء البحر الأحمر.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن المؤتمر سيشمل تدريبا عمليا علي الموجات فوق الصوتية للحوامل، وجميع المواضيع التي تخص صحة وسلامة الأم والجنين، مؤكداً علي الأهمية القصوي للتدريب المستمر للطواقم الطبية سعياً لرفع كفاءة جميع العاملين بالقطاع الصحي بالحر الأحمر لتقديم أفضل خدمة لأبناء المحافظة.

وأعلن العربي أن التسجيل لحضور المؤتمر بمقر نقابة الأطباء بشارع البحر، بمنطقة عرابيا لجميع أطباء النساء والتوليد وأطباء الأطفال وجميع الأطباء المهتمين بهذا المجال .



