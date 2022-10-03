الأعلى للأثار: عثرنا على بردية مغلقة داخل تابوت تخص الملك أحمس فى سقارة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثات المصرية في الاكتشافات الأثرية نجحت في إبهار العالم أجمع خلال السنوات الماضية بفضل ما جرى اكتشافه في كل ربوع مصر.

وأضاف وزيري خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء" وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أنه منذ أيام تم اكتشاف "زلع" بها جبن أبيض تعود لفترة قدماء المصريين، "الزلع تعود للعصور المتأخرة 2300 قبل الميلاد ومتحجرة وشكلها جميل جدا.

واستطرد،"من كام شهر كنا بنشتغل في حفائر بسقارة، وفتحنا تابوت ووجدنا شيء بني طوله 36 سم، ولما فتحناها لقيناها بردية مقفولة موجودة بداخل التابوت وعليها اسم أحمس، وخدنا البردية وطلعنا على المعمل في المتحف المصري بالتحرير، وزمايلي بالمتحف أطلقوا عليها اسم بردية وزيري، وبدأنا بعد التعقيم والترطيب لقينا طولها 14 متر ولسه موصلناش لنهايتها، وهي بردية جميلة تتكلم عن كتاب الموتى".

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، "إنه على مدار السنوات والشهور الماضية عمل المجلس الأعلى للأثار على افتتاح متاحف جديدة، منها ما جرى الإعلان عنه ومنها لم يفتتح بعد ولكن تم الانتهاء منه كمتحف عواصم مصر، والذي بات جاهزا للافتتاح".

وأضاف، أنه بالنسبة لقصر محمد علي في شبرا تم البدء في ترميمه عام 2017 والانتهاء من تطويره وجاهز حاليا للافتتاح، ويعمل المجلس على تطوير المتحف الآتوني بالمنيا، بخلاف المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بعد فترة توقف دامت لـ15 عام، وسيتم افتتاحه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واستطرد، "بالنسبة لأعمال الترميم فجميعها تتم من خلال أيادي مصرية خالصة، والمرممين المصريين يقومون بإزالة الاتساخات والتكلسات من معابد مصر، موضحا أنه بعد تنفيذ عمليات الترميم فقد ظهرت تلك الأثار بأشكال مختلفة عما كانت عليه من قبل".

وأضاف، الوزارة خصصت يوم 27 سبتمبر الماضي وهو يوم إنشاء علم المصريات ويوم السياحة العالمي، وقرر المجلس أن يكون هذا اليوم مجانا للمصريين والعرب والأفارقة والأجانب المقيمين لزيارة كافة المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية".

وأوضح أن مقبرة توت عنخ أمون اكتشفت في 4 نوفمبر 1922، أى مر على اكتشافها 100 عام، ونجهز إحتفالية في الأقصر بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف المقبرة في كارتر هاوس بالأقصر".

وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن بيت الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي عادة ما يحتفل كل عام في دولة ما، وخلال العام الجاري سيحتفل بمرور 50 عام على إنشاءه، وبيت الأزياء العالمي قرر أن يحتفل بمرور 50 عاما على إنشائه في محافظة الأقصر.

واستطرد،"في شهر 12 هتقوم شركة ديور العالمية بإجراء عرض أزياء في منطقة الأهرامات، بحضور أكثر من ألف شخص وكبرى القنوات العالمية ستغطي الحدث".

وأوضح أن العالم كله مازال ينتظر موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، فيما يتبقي بضعه أشهر حتى الانتهاء من وضع كافة القطع الأثرية بصالات العرض في المتحف الكبير.