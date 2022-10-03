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الأرصاد: انخفاض فى نسب الرطوبة بأغلب الأنحاء والقاهرة تصل لـ75%

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 12:49 م
الأرصاد: انخفاض فى نسب الرطوبة بأغلب الأنحاء والقاهرة تصل لـ75% حالة الطقس
كتب ـ محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض نسب الرطوبة بأغلب الأنحاء، وذلك تزامنا مع انكماش منخفض الهند الموسمى.
 
وتنخفض نسب الرطوبة لتصل على القاهرة الكبرى العظمى 75-80، والصغرى 30-35، والوجه البحرى: العظمى 75-80، والصغرى 30-35، والسواحل الشمالية والعظمى 80-85 والصغرى 50-55.
 
أما جنوب سيناء العظمى 55-60 و الصغرى 25-30، و شمال الصعيد العظمى 40-55، و الصغرى 20-25، و جنوب الصعيد العظمى 30-35، والصغرى 10-15.
 
ويشهد اليوم الإثنين، انخفاضاً فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار  رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

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