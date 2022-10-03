ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق بسيون لـ 6 وفيات

الغربية مصطفى عادل

ارتفع عدد وفيات حادث طريق طنطا بسيون بمحافظة الغربية لـ 6 وفيات، بعد تصادم سيارة نقل بـ 3 سيارات ميكروباص أمس السبت، والذي أسفر عن إصابة 15 شخصا.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث مروع على طريق طنطا بسيون أمام قرية كفر سليمان.

انتقلت قوة أمنية و4 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة نقل بـ 3 سيارات ميكروباص، واسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا باصابات متفرقة من بينهم 4 جثث، وتوفيت حالتان اليوم الأحد متأثرين بجراحهما وتم نقل المصابين للمستشفى والتحفظ على الجثث بالمشرحة ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة