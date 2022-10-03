اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 02:22 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح متفرقه فى حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة .

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة - الإسكندرية بدائرة مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: نجوى ص.م 57 سنة مقيمة بالقاهرة، وجيهان م.ح 55 سنة مقيمة بالقاهرة، ورمضان ه.م 48 سنة سائق.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.


  


 


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