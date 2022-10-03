أطعمة تساعد طفلك على التركيز في بداية العام الدراسى.. البيض والأسماك الأبرز

مع بداية الموسم الدراسى تبحث السيدات دائما عن الأطعمة المناسبة لطفلهم والتى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن لتساعدهم على النمو والتركيز، لذلك يقدم اليوم السابع أفضل أنواع الأطعمة التى تساعد الطفل على التركيز ، وحسب ما ذكره موقع sarahremmer فهى:

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين والسلمون من أفضل مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية. تعتبر أحماض أوميغا 3 ضرورية لقوة دماغ طفلك لأنها تساعد في الحفاظ على الذاكرة والتركيز بالإضافة إلى الحالة المزاجية. كما أنها مهمة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والدورة الدموية.

التوت

يساعد التوت الغني بمضادات الأكسدة (مثل العنب البري والتوت والفراولة) على حماية دماغ طفلك من أضرار الجذور الحرة التي تسببها السموم والمواد الكيميائية والملوثات التي نتعرض لها جميعًا بشكل يومي ، بالإضافة إلى المواد المؤكسدة الضرر الناجم عن الإجهاد. كما أنها توفر مصدرًا للكربوهيدرات بطيئة المفعول وكذلك الألياف التي ستمنح طفلك شكلاً مستدامًا من الطاقة خلال النهار.

أفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي تساعد في الحفاظ على تدفق الدم الصحي ، والتي بدورها تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ، كما تساعد هذه الفاكهة الغنية بالألياف القابلة للذوبان في الحفاظ على مستويات الطاقة ، و غنية بحمض الفوليك والفيتامينات E و C واللوتين ، مما يعزز الرؤية الصحية.

البيض

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة تنوعا ومغذية، و يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للبروتين ، والذي يمكن أن يساعد في إبقاء طفلك ممتلئًا لفترة أطول ، والحفاظ على مستويات طاقته والسماح له بالتركيز لفترات أطول من الوقت. كما أنها غنية بفيتامين A و D وتحتوي على اللوتين والزياكسانثين ، وكلاهما يعزز الرؤية الصحية.