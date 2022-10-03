أخبار مصر.. الرئيس السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
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الرئيس السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والسادات وعبد الناصر
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