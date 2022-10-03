أخبار مصر.. الرئيس السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

واقرأ أيضًا

الرئيس السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والسادات وعبد الناصر

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

الرئيس السيسى يرأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. رئيس الوزراء يتابع توافر المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة موقف توافر المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة فى ظل استمرار أمد تداعيات الأزمة العالمية، نتيجة الأحداث الروسية الأوكرانية.

مدير غرفة التجارة والصناعة الكويتية يؤكد اهتمام بلاده بالاستثمار فى مصر

أكد مدير غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح، الاهتمام الذى توليه الغرفة والقطاع الخاص الكويتى، بالاستثمار فى مصر، لافتا إلى التغييرات الإيجابية الاقتصادية واللوجستية، وأيضا فى مجال النقل التى تحدث فى مصر فى السنوات الأخيرة.

أول صور لنجاح تجربة القطن قصير التيلة شرق العوينات بـ12 قنطارا للفدان

نجحت زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، حيث بدأت عملية جنى القطن قصير التيلة شرق العوينات على مساحة 1250 فدانا، حيث تم الانتهاء من حصاد نحو 250 فدان بالجنى الألى واليدوى؛ نظرا لعدم توفر عدد كافى من آلات الحصاد التي يتم استيرادها من الخارج. الخارجية تهنئ ميار شريف: نموذج لجيل مصرى جديد سوف يصنع المعجزات هنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، الاثنين، المصرية ميار شريف كأول لاعبة مصرية تفوز بلقب WTA 250 في دورة بارما الإيطالية للتنس. البنك المركزى يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة نصر أكتوبر قال البنك المركزى المصرى أنه بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022. التعليم العالى: قبول 71 ألف طالب بالجامعات الخاصة ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، بحضورالدكتور محمد حلمي الغُر أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة البريطانية في مصر. أسعار الذهب اليوم تنخفض 20 جنيها بسبب تراجع الطلب شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين بالتعاملات الصباحية تراجعا بـ 20 جنيها في مستهل تعاملات الأسبوع ليهبط عيار 21 من 1118 إلي 1098 جنيها للجرام بسبب هبوط ملحوظ في الطلب على الذهب في السوق المصري.

انتظام العام الدراسى الجديد بالمدارس وسط حضور طلابى كبير.. صور

لليوم الثالث على التوالي، انتظم العام الدراسى الجديد فى المدارس وسط حضور طلابى كبير، فيما حرصت المدارس على تنفيذ مراسم طابور الصباح وترديد النشيد الوطنى وتحية العلم.

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين خلال الفترة من8 إلى 10 من كل شهر لمدة 3 أيام، وصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها خلال الفترة من 24 وحتى 28 من كل شهر لمدة ٥ أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

الأرصاد: انكماش منخفض الهند الموسمى.. وانخفاض فى الحرارة يصل 4 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة من اليوم الاثنين على أغلب أنحاء الجمهورية .

التعليم: تفعيل اليوم الرياضى منذ بداية الدراسة لجذب الطلاب للمدارس

أكدت المديريات التعليمية تفعيل اليوم الرياضى بالمدارس منذ بداية العام الدراسى الجديد، لجذب الطلاب للمدارس، موضحة أن ممارسة الأنشطة تساهم فى حضور الطلاب للمدارس يوميا دون ملل، مشيرة إلى أن ممارسة الأنشطة أيضا سيتم من خلالها اكتشاف الموهوبين فى جميع المجالات سواء الرياضية أو الفنية أو الموسيقية.

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك