أخبار مصر.. الخميس والسبت إجازة للقطاع الخاص بمناسبة 6 أكتوبر والمولد النبوى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أعلان وزارة القوي العاملة أن الخميس المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة .

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الرئيس السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والسادات وعبد الناصر

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

رئيس الوزراء يوجه بهيكلة دعم الصادرات وزيادة الدعم المقدم للتصدير بأفريقيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة سبل تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الافريقية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ونجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الإفريقية، واللواء محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الزراعية، رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، والسفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، وطارق شعراوي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. احتفالا بانتصارات أكتوبر.. القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانا للجماهير استمراراً لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تقرر فتح المتاحف العسكرية مجاناً للجماهير يوم الخميس الموافق السادس من أكتوبر الجارى، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر ومتحفى العلمين وبورسعيد.

الخميس والسبت إجازة للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر والمولد النبوى أعلن وزير القوي العاملة حسن شحاتة، أن الخميس المقبل، الموافق 6 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة . الحكومة تنفى وجود نقص فى أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود نقص في أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، مُشددةً على توافر كافة الأدوية بشكل طبيعي بما فيها المستحضرات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج الأورام والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الأورام، دون وجود أي نقص فيها، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن، مؤكدةً أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات التي تقدم خدمات علاج الأورام، مع ضخ أي كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج، مشيرةً إلى اتجاه الدولة نحو توطين صناعة المستحضرات الحيوية، وأدوية الأورام محلياً. إطلاق مشروعات الهيدروجين الأخضر بمصر بـ30 مليار دولار على هامش قمة المناخ بالتوازى مع العد التنازلى لاستضافة قمة المناخ التى ستعقد فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، نجحت الدولة المصرية فى الانتهاء من توقيع حوالى 12 مذكرة تفاهم تم توقيعها مع تحالفات عالمية وعربية للاستثمار في إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بمصر.

وزيرة التضامن: دفع المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين مادياً

تلقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً مفصلاً عن إنجازات برنامج وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية حتى سبتمبر الماضي، قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية منسق برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، حيث تم إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى والجامعات، حيث نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات خلال الفترة يونيه 2021 إلى سبتمبر2022 عدد "1424" نشاطا ، وبلغ عدد المستفيدين " 108461" من الطلاب والعاملين وذلك من خلال "30 " وحدة ، فى إطار خطة عمل متكاملة هدفت لبناء شخصية إيجابية منتجة فعالة، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

مدير غرفة التجارة والصناعة الكويتية يؤكد اهتمام بلاده بالاستثمار فى مصر

أكد مدير غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح، الاهتمام الذى توليه الغرفة والقطاع الخاص الكويتى، بالاستثمار فى مصر، لافتا إلى التغييرات الإيجابية الاقتصادية واللوجستية، وأيضا فى مجال النقل التى تحدث فى مصر فى السنوات الأخيرة. التعليم: تفعيل خدمة سداد المصروفات الدراسية على أقساط لطلاب المدارس أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة خدمة سداد المصروفات الدراسية على أقساط، حيث تم متابعة تقسيط المصروفات من قبل التوجيه المالي والإداري والشئون المالية في الوزارة، متابعة: متاح الآن تقسيط المصروفات الدراسية لكل الصفوف الدراسية.

أول صور لنجاح تجربة القطن قصير التيلة شرق العوينات بـ12 قنطارا للفدان

نجحت زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، حيث بدأت عملية جنى القطن قصير التيلة شرق العوينات على مساحة 1250 فدانا، حيث تم الانتهاء من حصاد نحو 250 فدان بالجنى الألى واليدوى؛ نظرا لعدم توفر عدد كافى من آلات الحصاد التي يتم استيرادها من الخارج. البنك المركزى يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة نصر أكتوبر قال البنك المركزى المصرى أنه بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022. أسعار الذهب اليوم تنخفض 20 جنيها بسبب تراجع الطلب شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين بالتعاملات الصباحية تراجعا بـ 20 جنيها في مستهل تعاملات الأسبوع ليهبط عيار 21 من 1118 إلي 1098 جنيها للجرام بسبب هبوط ملحوظ في الطلب على الذهب في السوق المصري.

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين خلال الفترة من8 إلى 10 من كل شهر لمدة 3 أيام، وصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها خلال الفترة من 24 وحتى 28 من كل شهر لمدة 5 أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

التعليم: تفعيل اليوم الرياضى منذ بداية الدراسة لجذب الطلاب للمدارس

أكدت المديريات التعليمية تفعيل اليوم الرياضى بالمدارس منذ بداية العام الدراسى الجديد، لجذب الطلاب للمدارس، موضحة أن ممارسة الأنشطة تساهم فى حضور الطلاب للمدارس يوميا دون ملل، مشيرة إلى أن ممارسة الأنشطة أيضا سيتم من خلالها اكتشاف الموهوبين فى جميع المجالات سواء الرياضية أو الفنية أو الموسيقية.

إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الشرقية لفضيلة المفتى

قضت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها منذ قليل، بإحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت، لفضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة الثالث من شهر نوفمبرالمقبل للنطق بالحكم.