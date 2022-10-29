9 معلومات عن تقييمات الصفوف الأولى لقياس مهارات القراءة والكتابة.. اعرفها

كتب ـ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، عقد تقييمات تشخيصية للطلاب فى الصفوف الأولى، لقياس مستوى القراءة والكتابة لدى التلاميذ، نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عنها.

- تستهدف الطلاب فى الصفوف الأولى من الصف الأول حتى الثالث الابتدائى.

- تتم التقييمات من خلال معلمى الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية وتحت إشراف موجهى الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية.

- تقييمات تشخيصية قصيرة للتلاميذ بشكل دورى، وعلى فترات زمنية مناسبة.

- تهدف التشخيصات لقياس كل تلميذ فى مهارات القراءة والكتابة والحساب المرتبطة بالصف الدراسى لمعرفة مدى تحقق نواتج التعلم.

- قياس معدل تقدم التلاميذ فى تعلم واكتساب المعارف والمهارات وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات فى الصفوف الأعلى.

- تحفيزهم على تحسين آدائهم من خلال استخدام أنماط التقييم المناسبة لهذه المرحلة العمرية والمتوافقة مع منظومة التعليم الجديدة مثل قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب بشكل دورى والتقييم من خلال الأنشطة، والتقييم من خلال الملاحظة.

- لا تتم التقييمات التشخيصية من خلال امتحانات أو درجات.

- إبلاغ أولياء الأمور بنتائج هذه التقييمات حرصا على تكامل الأدوار فى دعم ومتابعة تعلم التلميذ وتقدمه واستخدام النظم البنائية الإيجابية.

- تجنب استخدام الدرجات فى التعبير عن نتائج هذه التقييمات وضرورة طمأنة أولياء الامور بعدم ربط هذه التقييمات بنجاح التلميذ أو رسوبه وعدم تأثيرها على انتقالهم من صف إلى آخر.