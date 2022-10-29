ورش عمل برلمانية وفعاليات رياضية بمنتدى شباب العريش فى شمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصل اللجنة المعنية من وزارة الشباب والرياضة، والمكلفة من وزير الشباب والرياضة بمتابعة تطوير النشاط الرياضي في محافظة شمال سيناء، متابعتها لليوم الرابع علي التوالي، لكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية بالمحافظة، حيث تفقدت اللجنة مقر منتدى شباب العريش، التابع للإدارة المركزية للمدن الشبابية" الإدارة العامة للمدن الشبابية بالقناة وشمال سيناء، وما يقدمه من برامج وفعاليات رياضية وورش عمل حوارية.

تابعت اللجنة المعنية التي تضم إيهاب حسن مستشار وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين والربط الإلكتروني، وكليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، لقاءات تدريبية عن مهارات العرض والتقديم، وأخرى حوارية متعلقة بتوصيات المؤتمر الإقتصادي، بمشاركة أعضاء برلمان مركز شباب 6 أكتوبر، والتي تضمنت عدة نقاط هامه تخص السياسات المالية والنقدية، وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، بهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، والحث على مشاركة القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الزراعة والصحة والتعليم والكهرباء والثروة العقارية، وتطوير القطاع الصناعي .

وتضمنت ورشة عمل أعضاء البرلمان، عرض خطة إطلاق مبادرة اتحضر للأخضر لزراعة 10000شجرة، والتي تنفذها إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وكذلك تم متابعة العديد من اللقاءات مع أكاديميات كرة القدم، والسلة، بمنتدى شباب العريش بشمال سيناء، بهدف رفع الروح المعنوية للشباب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، دعت لتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الشبابية والرياضية في مراكز شباب محافظة شمال سيناء، بهدف اكتشاف وتنمية المواهب ورعايتها وتقديم خدماتها للنشء والأجيال الشابة، ضمن تكليفات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التي تستهدف تطوير منظومة العمل داخل المنشآت الشبابية والرياضية في المحافظات الحدودية، التي توليها الوزارة كل الدعم والرعاية في الوقت الراهن.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة، تواصل تكثيف الأنشطة والفعاليات والمشروعات في جميع المحافظات، خاصة الحدودية منها، ضمن خطة متكاملة لإطلاق حزمة من الأنشطة بجميع الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ومنها مراكز الشباب والمنتديات والمدن ومراكز التعليم المدني، فضلا عن الأنشطة الكشفية وبرامج التنمية الرياضية ومشروعات تمكين وتنمية النشء الشباب.



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