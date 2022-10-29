ننشر نتيجة التقرير الطبى لطالب تعرض لاعتداء على يد زميله فى العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

تضمن التقرير الطبى الخاص بطالب تعرض لاعتداء على يد زميله، بمنطقة أرض اللواء، فى العجوزة، حجم الإصابات التى لحقت به، وتبين من خلال التقرير الطبى، إصابة الضحية بتهتك بعظام الجبهة، ومقدمة الرأس، وتم عمل تثبيت بشرائح ومسامير وشبكة، ويوجد تهتك بالعظام، كما تبين أثناء العملية تهشم بسقف التجويف، الذى يفصل العين عن تجويف المخ، مما قد يترتب عليه من تجمعات إفرازات للسائل المخى، أو تجمعات صديدية، أو سقوط جفنى، وقد يحتاج إلى إجراء علميات أخرى، مثل تنظيف، أو عمل رقعة عظمية، ويوجد جروح سطحية بالوجه واليد.

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من شهود العيان، فى حادث الاعتداء على طالب، بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وتبين أن زميل الضحية وراء الاعتداء عليه، حيث استعان بآخرين واعتدوا على المجنى عليه، بسبب خلافات بينهما.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، المحيطة بمكان الاعتداء، لكشف ملابساته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد الاعتداء على طالب بمنطقة أرض اللواء، وذكر أفراد أسرة المجنى عليه، أن خلافات بين المجنى عليه وزميل له، دفعت الأخير للاستعانة بآخرين، والاعتداء عليه، مما أسفر عن إصابته بعدة إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.