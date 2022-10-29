نائب محافظ قنا يجرى جولة مفاجئة لمتابعة السلع والأسعار داخل الأسواق

قنا صابر سعيد

أجرى الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، جولة مفاجأة على منافذ البيع، ومستودعات الدقيق الفاخر والأسواق والمحلات التجارية بمدينة قنا، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والتأكد من التزام التجار بالأسعار المحددة، ومقارنتها بقائمة الأسعار الاسترشادية للسلع، والتى أقرتها مديرية التموين، رافقه أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا.

وتفقد نائب محافظ قنا، منفذ بيع اللحوم التابع للمحافظة، واطمئن على توافر اللحوم به وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، كما تفقد مستودع لبيع الدقيق الفاخر، واستفسر من التجار عن أصناف الدقيق المعروض، وسعر كل صنف منها.

وتابع نائب المحافظ، جولته بتفقد سوق الخضروات والفاكهة ومحلات السوبر ماركت، وإلتقى بالبائعين وشدد على الالتزام بالأسعار الاسترشادية المحددة وعدم التلاعب والمغالاه فى الأسعار.

وقال نائب المحافظ، إن هناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، مشيرًا إلى أن مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، تقوم بالمرور الميداني يوميا على المحلات والمنافذ والشوادر المخصصة لبيع السلع الغذائية الأساسية للتأكد من توافر الكميات والأسعار المناسبة، مؤكدا أن المحافظة تمتلك أرصدة كافية من السلع والمنتجات الأساسية فى جميع المخازن ومنافذ البيع.



جانب من الجولة



نائب محافظ قنا يُتابع السلع والأسعار داخل الأسواق