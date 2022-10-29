مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى قائد دراجة بخارية مصرعه، فيما أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية في طريق بلبيس – الجوسق، بدائرة مركز بلبيس في الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًأ من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول جثة و3 مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالمواجهة، ما أسفر عن مصرع قائد الدراجة البخارية وإصابة 3 أشخاص من مستقلي السيارة بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارت الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية واللازم، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.