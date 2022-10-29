مسجل خطر يشعل النيران في شقة عروسة انتقاما من والدتها في المحلة

الغربية مصطفى عادل

شهدت قرية محلة أبو علي مركز المحلة بمحافظة الغربية، قيام مسجل شقي خطر مطلوب في قضايا، بإشعال النيران في شقة ابنة زوجته، وحرق العفش بالكامل قبل حفل زفافها بشهرين، انتقاما من والدتها لرفضها إعطائه مبلغا ماليا، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران، بعد أن التهمت محتوياتها.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بقرية محلة أبو علي.

انتقلت سيارتا مطافي لمكان البلاغ، وتم إخماد النيران، واتهمت سيدة زوجها الثاني بإشعال النيران في عفش نجلتها، والتي تستعد للزفاف، انتقاما منها بعد أن طلب منها مبلغا ماليا ورفضت ان تعطيه اياه، مما دفعه للانتقام منها واحضار بنزين واشعال النيران في الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.