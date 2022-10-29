محمد السويدى: طرح خطة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال 3 شهور

كتب محمد عبد العظيم

قال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنه يجب دعم الاستثمار من كافة الاتجاهات، قائلا: "دورنا أن أي مستثمر بيجي لازم نوفر البيئة التشريعية.. والعمالة وإتاحة الخدمات والقطاعات.. وعلينا نفتكر كنا فين وبقينا فين.. إحنا عندنا فرص كبيرة جدا.. وعندنا طلبات من شركات متوسطة وكبيرة.. يلاقي تحديات.. ولكن لا نترك المسثمر".

وأضاف السويدي، خلال كلمته في انطلاق الملتقي والمعرض الدولي للأول للصناعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "عندنا مشروعات كبيرة جدا.. ولكن علينا التعامل مع معامل الاختبار في الخارج.. دي بتأخذ وقت وتكلفة كبيرة.. ودي دعوة للقطاع الخاص والشركات الأجنبية.. عندنا معامل الجامعات ويمكن تحويل معامل الجامعات إلى معامل اختبار وهو ما يساهم في التطوير والاستخدام ورفع الكفاءة.. معامل الجامعات جهة مستقلة لاختبار الخامات على مستوي مصر.

وتابع: "لدينا خطة لزيادة الصادرات في الفترة من 3 إلى 5 سنوات إلى 100 مليار دولار.. وتكون جاهزة خلال 3 شهور من الآن.. في إطار دعم الصادرات والرئيس السيسي أزال العقبات.. مثل الرخصة الذهبية ونعمل على توفير العمالة المدربة والمعامل والاختبارات"، لافتا إلى أن قطاع المحاجر والمناجم قطاع واعد، ولكن المدد الخاصة بالطرح للمستثمر المحلي أو الأجنبي غير كافية، ويمكن عقد جلسة خاصة بها فرصة باعتبارها جاذبة للاستثمار.. تشتغل وتساعد على النمو الحقيقي".