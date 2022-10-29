محافظ سوهاج: نتابع بشكل مستمر أى محاولة لزيادة الأسعار

أحمد عرفة

أكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أن المحافظة تتابع بشكل مستمر أى محاولة لزيادة الأسعار، لافتا إلى أن هناك تكليفات بمتابعة أى محاولة للاحتكار.

وأضاف محافظ سوهاج، خلال برنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تعاونا من جانب المحافظة مع جهاز حماية المستهلك ومديريات التموين من أجل منع الاحتكار، وضبط أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق.

وأوضح محافظ سوهاج، أن هناك وفرة في السلع بالمحافظة، موضحا أن المحافظة تجرى العديد من الجولات وحملات الرقابة لضمان عدم رفع أي سعر للسلع والمنتجات.