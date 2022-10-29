محافظ جنوب سيناء ورئيس كهرباء القناة يتفقدان هندسة شرم الشيخ.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم السبت، بزيارة لهندسة كهرباء شرم الشيخ، وكان في استقباله المهندس سامي عرفه أبو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، يأتى ذلك في إطار استعدادات مصر لاستضافة أكبر مؤتمر للمناخ في مدينة شرم الشيخ.

وتفقد محافظ جنوب سيناء ومرافقوه، محطة شحن السيارات الكهربائية، والتي تم إنشاؤها بهندسة كهرباء شرم الشيخ، كما تفقد مركز خدمة ذوي الهمم ومركز التحكم الالي والذي تم انشاؤه بالهندسة.

كما تفقد مركز خدمة المستثمرين ومركز خدمة العملاء وقاعة الاجتماعات.

وعقب ذلك عقد المحافظ اجتماعا مع المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، حيث استمع إلي شرح واف عن تأمين التغذية الكهربائية للمؤتمر والأعمال التي تمت والخطوط التي تم إنشاؤها سوء علي الجهد المتوسط أو المنخفض وإعادة تأهيل شبكة المدينة بالكامل طبقا للمواصفات الفنية العالمية.

وأبدى محافظ جنوب سيناء إعجابه بما قامت به وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقدم الشكر والتقدير للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناه لتوزيع الكهرباء لما بذلوه من جهد وعطاء كبير وتنفيذ كافة الأعمال التي تمت في وقت وزمن قياسي.

من جانبه قدم المهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء الشكر والتقدير للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي هذه الزيارة الكريمة والدفعه المعنوية للعاملين.

وقال إن الشركه جاهزة لتنفيذ كافة المهام فورا، من أجل أن تظهر جمهورية مصر العربية بالمظهر اللائق، والمشرف لها، وأضاف أن ما يتم علي أرض شرم الشيخ الآن لهو إعجاز، مؤكدا شكره وتقديره للمحافظ على التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والشركة، ما كان له أثره الكبير علي تقديم الخدمات للمواطنين.



محافظ جنوب سيناء ورئيس شركة كهرباء القناة يتفقدان هندسة كهرباء شرم الشيخ



جانب من الزيارة