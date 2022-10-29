محافظ بني سويف يتابع الإجراءات المنفذة للتعامل مع زيادة منسوب ترعة الإبراهيمية

بنى سويف ـ فريق المحافظات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع السكرتير العام المساعد، الإجراءات والخطوات المنفذة ، بشأن التعامل مع زيادة منسوب مياه ترعة الإبراهيمية ، وما ترتب عليه من غرق بعض الشوارع ، والأماكن بمنطقة الجنينة غرب قرية عطف إفوة، والتي كان المحافظ قد كلف السكرتير العام المساعد بالإشراف والمتابعة على الجهود المنفذة في هذا الصدد.

وأوضح السكرتير المساعد اللواء سامي علام، أنه فوز تكليف المحافظ في هذا الشأن ، تم التوجه إلى القرية و استدعاء ممثلى كافة الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية من الري والكهرباء وإدارة الأزمات بالديوان العام والوحدة المحلية وشركة مياه الشرب ، لمعاينة على الوضع على الطبيعة لسرعة اتخاذ ما يلزم نحو التعامل مع ارتفاع منسوب الترعة بسبب زيادة مياه النيل وكميات الأمطار التي شهدتها المحافظة جراء موجة الطقس السيئ الأخيرة.

وتم فصل التيار الكهربائي بمحيط الأماكن المتأثرة "كإجراء احترازي" والدفع بالمعدات اللازمة من سيارات الكسح واللوادر ومواتير ومضخات المياه،لتخفيض منسوب الترعة وتصريف الكميات الزائدة في المجاري المائية القريبة،علاوة على التنسيق وتكليف مسؤولى الري بغلق البوابة الرئيسية للمغذي، بجانب العمل في تقوية جسر الترعة وتعليته للتحكم في المياه ، والدفع بالقلابات لنقل الرمال والتربة ومخلفات الهدم والبناء لتجفيف الشوارع وتمهيدها لتسيير الحركة.

من جانبه أضاف حمادة راضى رئيس مركز ومدينة الواسطى، فور ارتفاع منسوب مياه ترعة ، تم إخطار غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية،حيث تم تطهير مسقى القنطرة المتفرعة من ترعة الإبراهيمية إلي مصرف افوه لاستيعاب زيادة منسوب مياه ترعة الابراهيميه وتصريف زيادة منسوب المياه بقرية عطف افوه ، وجار الان الانتهاء من أعمال تسوية وتمهيد الشوارع والأماكن المتضررة لعودة الحركة إلى طبيعتها.



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