محافظ الإسكندرية يكرم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ويشيد بدورهم المتميز

الإسكندرية جاكلين منير

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، خلال الحفل الذي تم تنظيمه بشاطئ المندرة المجاني بمناسبة ختام موسم صيف 2022، وذلك بحضور رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف وجميع العاملين بالإدارة، وأشاد بالنجاح منقطع النظير والأداء المتميز للإدارة المركزية للسياحة والمصايف خلال الموسم والذي كان محط إشادة محلية وعالمية.

وأكد المحافظ أن تكريم جميع العاملين بالإدارة المركزية للسياحة اليوم هو أقل ما يمكن تقديمه لهم. وطالب جميع العاملين بالإدارة المركزية ببذل المزيد من الجهد والاستمرار في تقديم أفكار جديدة نافعة لأهالي الإسكندرية زوارها والاستعداد الجيد لموسم صيف العام القادم.

ووجه المحافظ الشكر إلى مستأجري شواطئ الإسكندرية على تعاونهم والتزامهم التام بجميع التعليمات والإجراءات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة.

كما هنأ المحافظ الخمس شواطئ الفائزة في مسابقة أفضل شواطئ خلال موسم الصيف2022، مشيدًا بتعاونهم والتزامهم التام بجميع التعليمات والإشتراطات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وتقديم خدمة مميزة لرواد الشواطئ خلال موسم الصيف.

من جانبه استعرض اللواء جمال رشاد، أبرز المجهودات التي تمت خلال الموسم صيف 2022 وعلى رأسها: تنفيذ مشروع الهوية البصرية على الشواطىء، واستقبال نحو 30 ألف فرد من الجمعيات الأهلية و500 من فاقدي البصر، واستقبال وفود من مستشفيات 57357 ومستشفي بهية ومعهد الأورام، كذلك زيادة عدد خطوط الشكاوي إلى 8 خطوط بدلا من خطين، فضلا عن زيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية. وأشار إلى أنه يتم يوميا تكثيف الحملات لرفع وإزالة المخلفات من الشواطىء مضيفاً أنه يومياً يتم رفع 20 طن مخلفات يوميًا من علي الشواطئ.

وقدم اللواء جمال رشاد بإسمه واسم جميع العاملين بالإدارة المركزية للسياحة، الشكر إلي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الدعم والرعاية والتحفيز، وأكد على حرص الإدارة على مواصلة النجاح والتميز، وتقديم أفضل الخدمات لمواطني الإسكندرية و زائريها. مؤكدا أن شواطيء الإسكندرية ستظل هي المقصد الأول للمصطافين على مستوي الجمهورية.



محافظ الإسكندرية يكرم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف



محافظ الإسكندرية يكرم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف