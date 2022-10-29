مبادرة ابدأ: تدشين 64 مشروعا فى القطاعات الصناعية المختلفة

محمد شرقاوى

قالت الدكتورة آية حسام الدين عضو مبادرة ابدأ، إنه تم تدشين 64 مشروعا في القطاعات الصناعية المختلفة، حيث تم التعاون في قطاعات مختلفة منها الأجهزة المنزلية، تحلية المياه، البتروكيماويات.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه أعضاء المبادرة يسعون جاهدين إلى تفعيل المشروعات التي سوف تقلل من فاتورة الاستيراد بمقدار 16 مليار دولار، لافتة إلى أنه تم إنشاء معامل لاختبار جودة المنتج المصري، بحيث يكون المنتج المصري مطابق للمعايير الدولية.

وتابعت، أن المبادرة تعمل وفق ثلاثة محاور رئيسية متمثلين في المشروعات الكبرى ودعم الصناعة، مضيفة أن إطلاق الرخصة الذهبية سوف يزيد من التعاون مع المبادرة لخدمة المنتج والصناعة المصرية.