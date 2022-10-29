لعشاق الدايت.. إليك كل ما تريد معرفته عن ريجيم النظام الغذائى الأحادى

كتبت ميرفت رشاد

النظام الغذائي الأحادي هو برنامج أكل مباشر يستدعي الالتزام بطعام واحد أو مجموعة طعام في كل وجبة في اليوم، يؤكد مؤيدو النظام الغذائي الأحادي أنه يمكن أن يسرع من فقدان الوزن دون إجبارك على مراقبة استهلاكك أو جدولة وجباتك في وقت مبكر، بينما يشير آخرون إلى أن النظام الغذائي يفتقر إلى أي بيانات داعمة وقد يكون ضارًا وغير مستدام ومقيّد للغاية ، وفى السطور القادمة سنوضح كل ما تريد معرفته عن النظام الغذائي الأحادي ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".



ما هو النظام الغذائي الأحادي؟ يشار إلى النظام الغذائي الأحادي أيضًا باسم نظام غذائي أحادي التغذية ، ويدعو إلى استهلاك نوع واحد فقط من الطعام، يؤكد مؤيدوها أنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة وبساطة ومع ذلك ، فإن الادعاءات لا يدعمها العلم ، وهناك العديد من الأسباب الوجيهة للابتعاد عن نظام غذائي أحادي للحصول على صحة مثالية، يحتاج جسمك إلى مجموعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات.



كيف يعمل النظام الغذائي الأحادي؟ يؤكد مؤيدو النظام الغذائي أن تناول طعام واحد فقط لفترة طويلة من الوقت يساعد في الهضم. نظرًا لأن الجسم لا يضطر إلى العمل بجد ، يُقال إن الانتفاخ ينخفض ، ويزداد امتصاص العناصر الغذائية ، ويشبع جسمك بعدد أقل من السعرات الحرارية ، وقد يتم القضاء على الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة.



هل يساعد في الواقع على إنقاص الوزن؟ نظرًا لأن النظام الغذائي الأحادي غالبًا ما يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة بسبب الحد الأدنى من السعرات الحرارية ، فهذه واحدة من أكثر ميزاته جاذبية، يعتقد بعض الناس أيضًا أن النقص الحاد في التنوع قد يقضي على رغبتك في تناول الدهون المصنعة والسكر والملح.

أنت تحرم جسمك من مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الحيوية إذا تناولت وجبة واحدة فقط ، مثل الموز، يجب أن يشتمل النظام الغذائي المتوازن على جميع العناصر الغذائية الثلاثة الكبيرة وهي البروتين والكربوهيدرات والدهون بكميات متساوية.

يحتوي الموز ، على سبيل المثال ، على الكثير من البوتاسيوم ، والذي يمكن أن يسبب مشاكل في القلب (بما في ذلك السكتة القلبية) ، والكثير من السكر ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ويتداخل مع مستويات الأنسولين.