اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كندا تفرض عقوبات على إدارة "غازبروم" ومسؤولين روس كبار

السبت، 29 أكتوبر 2022 03:00 ص
كندا تفرض عقوبات على إدارة "غازبروم" ومسؤولين روس كبار رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
وكالات

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أعلن رئيس الوزراء الكندى، جاستين ترودو، عن فرض كندا عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الروس، بمن فيهم شخصيات من إدارة شركة "غازبروم" العملاقة للغاز.

وأوضح ترودو في كلمة له، يوم الجمعة: "اليوم ندرج على هذه القائمة 35 شخصا، بمن فيهم مدراء متنفذون في شركة "غازبروم" الحكومية للطاقة، ونفرض عقوبات على 6 شركات لقطاع الطاقة".

وطالت العقوبات نائب رئيس الحكومة ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف ورئيس مجلس إدارة "غازبروم" فيكتور زوبكوف، والمتحدث باسم الشركة سيرغي كوبريانوف، ونائب رئيس "غازبروم" فيتالي ماركيلوف وغيرهم.

ومن بين الشركات التي فرضت كندا العقوبات عليها شركات "لوك أويل" و"ترانس أويل" و"سوغاز" و"البنية التحتية مولجانينوفو".

ووصف السفير الروسي في كندا أوليغ ستيبانوف العقوبات الكندية بأنها "خطوة سخيفة جديدة" من قبل أوتاوا، وأن موسكو سترد عليها بشكل مناسب.


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