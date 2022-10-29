عفاف راضى ونجوم الأوبرا يتألقون فى سادس ليالي مهرجان الموسيقي العربية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أحيت الفنانة الكبيرة عفاف راضى مساء اليوم، الليلة السادسة من ليالي مهرجان الموسيقي العربية الـ31 علي مسرح دار أوبرا الإسكندرية، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية في الفترة من 20 أكتوبر وحتي 3 نوفمبر، وذلك بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجى.

وقدمت خلالها باقة مختارة من أعمالها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني الطويل منها سلم سلم.. يلا يا دنيا..غرب الجزيرة "للاخوين رحباني" يا وابور الساعة 12.. يمكن علي باله.. لمين يا قمر.. وحدي، أبعد يا حب، عوج الطاقية، هوا يا هوا، وبتسأل، هو الطريق، يهديك يرضيك وغيرها.. وأختتمت الحفل بأغنيتها الشهيرة "مصر هي أمي".

وأعربت الفنانة القديرة عن سعادتها لجمهور الإسكندرية الذي استقبلها بالترحاب والحفاوة البالغة.

وبالفاصل الأول من الحفل قدم نجوم الأوبرا باقة من روائع زمن الفن الجميل منها الشوق، راح توحشيني، تعب الهوي أداء الفنان أحمد عصام، أمانة عليك، عنابي أداء الفنان سامح منير، ثلاث سلامات، سحب رمشه أداء الفنان سعيد عثمان .

وتواصل دار الأوبرا المصرية حفلات مهرجان الموسيقي العربية الـ31 بحفل فني اليوم السبت الموافق 29 من أكتوبر بأوبرا الإسكندرية للفنان الكبير محمد الحلو بمشاركة مجموعة الحفني للموسيقي العربية بقيادة المايسترو هشام نبوي ومشاركة نجوم الأوبرا الفنانة نفين رجب،الفنان حسام حسني، الفنانة حسناء.