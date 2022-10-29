ضبط حوالي 8 أطنان أرز شعير قبل حجبها عن التوريد بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة، بناءً على تعليمات رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية بدائرة المحافظة، ورصد ومتابعة توريدات الأرز الشعير موسم 2022 .

وتم تشكيل حملة تموينية مكبره بدائرة مركزى قطور - والمحله للمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية، وضبط الأسعار، وعن مدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع الغذائيه والاطمئنان عن مدى توافر السلع الغذائية الأساسية لدى التجار، تشكلت الحملة من أشرف شرف الدين والسيد احمد الحواله والسعودى الجاريه ومحمود حسن أسفرت الحملة عن ضبط 7990 كجم سبعة طن وتسعمائة وتسعون كيلو جرام أرز شعير بحوزة تجار محاصيل بمركز قطور حيث تم ضبط تاجر أرز بمركز قطور بحوزته كمية من شكائر أرز شعير موسم 2022 محملين على سيارة نصف نقل بكمية 5 طن خمسه طن شكائر أرز شعير بغرض حجبة عن التوريد تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر جنحة بالواقعة، وضبط احد تجار ألارز بمركز قطور وتم اخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وتوريد كمية 2990 كجم شكائر أرز شعير موسم 2022 بأحدى الشون الحكومية .

كما تم تحرير 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتم تحرير محاضر جنح بالمخالفات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.