ضبط ألف مخالفة مرورية وتنفيذ 187 حكم قضائى فى 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (2) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تم ضبط (2) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (187) حكم قضائى متنوع.

وبمجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1434) مخالفة مرورية متنوعة،و فى مجال الأمن العام، تم ضبط (19) قضية، و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات"، تم ضبط (3) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.