صور.. حفل أوبريت جيش الشمس بالإسماعيلية

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وشهد الحفل كل من اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وقيادات وزارة الثقافة والمخرج السينمائى عاطف شكرى، والكاتب الصحفى محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، وشرين عبد الرحمن مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، بالإضافة إلى حضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وشهد الحاضرون عرضا لأوبريت جيش الشمس ويحكى الأوبريت محطات فى تاريخ الجيش المصرى وذلك من خلال تقديم صور فنية واستعراضية، توضح كيف تصدى الجيش المصرى لأعداء الوطن على مر العصور المختلفة حيث تم عرض محطات فى حياة أبطال أكتوبر وهم الشهيد الحى عبدالجواد سويلم واحمد ادريس صاحب الشفرة النوبية فى حرب اكتوبر واللواء مهندس باقى زكى صاحب الثغرة فى تحطيم خط بارليف وعبور القناة والبطل محمد عبدالعاطى صائد الدبابات فى حرب أكتوبر وأسد سيناء سيد زكريا خليل الذى قتل 22 إسرائيليا ابن محافظة الأقصر، كما عرض الأوبريت محطات من نهضة مصر وكيفية العبور بها إلى عصر الإنجازات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

شارك فى الأوبريت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وفرقة أسوان للفنون الشعبية وفرقة الشرقية للفنون الشعبية وفرقة سوهاج للفنون الشعبية.

كانت قد تفقدت لجنة من وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس الجمعة الإستعدادات الخاصة بإقامة الأوبريت الفنى "جيش الشمس ".

وكان قد شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، فى وقت سابق ختام فعاليات المشروع القومى للسينما، إبدا حلمك السينما بين إيديك، وذلك بعد أسبوع من انطلاق فعالياته التى لاقت اقبالا من شباب المحافظة.