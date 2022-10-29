زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالمشدد لمتهمين بـ"خلية الزيتون" الإرهابية

زى النهاردة منذ 4 سنوات، قضت محكمة جنايات القاهرة، التى انعقدت بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، والسجن المشدد 5 سنوات لآخر فى إعادة محاكمتهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى" الإرهابية.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، فى مادته الخامسة على، "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على، "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".