رفع 161 حالة إشغال وإزالة حالة تعدى فى المهد بأسوان.. صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، حملة لرفع الإشغالات بنطاق حى غرب بشوارع أبطال التحرير والمطار ، وأيضاً القطاع الرابع بالسوق السياحى القديم بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير وكيل قسم شرطة المرافق.

كما تم رفع الحواجز أمام المحلات ، فيما تم تحرير 14 محضر إشغال طريق ، مع رفع 147 حالة إشغال بدون محضر ، وأيضا تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتوازى مع ذلك تنفيذ الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى، حملة إزالة فورية في المهد لحالة تعدى مقامة على مساحة 150 م2 بمنطقة نلوا وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية ، بجانب العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.

وفى السياق، نفذت الوحدة المحلية بمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى، تكليفات محافظ أسوان بمتابعة أعمال الخطة الإستثمارية من أعمال تطوير الحدائق )، وكذا تنفيذ الأعمال اليومية المتعلقة بالنظافة العامة والإنارة والتشجير والدهانات.